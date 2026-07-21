В Пскове выбрали лучших сварщиков и слесарей газового хозяйства

17:59, 21 июля 2026, ПАИ

Итоги конкурса профессионального мастерства среди специалистов, обслуживающих внутридомовое газовое оборудование, подвели в компании «Газпром газораспределение Псков». Соревнования прошли на базе ремонтно-эксплуатационного управления в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Участниками конкурса стали сотрудники из Пскова, Великих Лук и Печор. Программа включала два этапа: теоретический, где специалисты продемонстрировали знание нормативной документации, устройства газового оборудования и правил охраны труда, и практический, в ходе которого слесари выполняли техническое обслуживание и ремонт газовых приборов, а сварщики – технологические операции по сварке.

По итогам соревнований все участники подтвердили высокий уровень квалификации. Победителей наградят в преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

«Ежегодные конкурсы профессионального мастерства позволяют нам оценивать уровень подготовки специалистов, а сотрудникам дают дополнительную мотивацию для развития. Такие мероприятия не только выявляют лучших, но и создают площадку для обмена опытом между специалистами из разных городов», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.