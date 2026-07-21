Три партии молочной продукции сняли с продажи в Псковской области

17:51, 21 июля 2026, ПАИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили деятельность 24 предприятий торговли и общественного питания, продающих молочную продукцию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты исследовали 1 271 пробу молочной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

По результатам лабораторных исследований 4,4 % проб не соответствовали установленным нормативам по физико-химическим показателям, а ещё 6,4 % проб признаны неудовлетворительными по микробиологическим показателям.

При этом по содержанию остаточных количеств антибиотиков, ГМО, содержанию загрязнителей химической природы, по радиологическим показателям отклонений от нормы не выявлено.

Самыми частыми нарушениями при продаже молочной продукции стали несоблюдение температурного режима хранения, отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию, а также нарушение сроков годности.

Всего за шесть месяцев ведомство сняло с реализации три партии молочной продукции весом более 65 килограммов.

Вся информация о некачественной и небезопасной продукции оперативно вносится в Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) и направляется в территориальные органы Роспотребнадзора по месту нахождения производителя для принятия соответствующих мер.