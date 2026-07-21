Посмотреть на Псков с воды порекомендовал Борис Елкин туристам и горожанам

16:45, 21 июля 2026, ПАИ

Посмотреть на Псков с воды порекомендовал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Всем псковичам, кто ещё не успел этого сделать, очень рекомендую прокатиться на «Инии». Псков с воды воспринимается совсем по-другому», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова также отметил интерес туристов к Псковскому кремлю, музею, к фонтану на Четырёх углах и даже к библиотеке Василёва на площади Ленина.

Отметим, что в этом сезоне «Иния» отправляется от инсталляции «Россия начинается здесь» под стенами кремля. Раньше, чтобы отправиться на прогулку по Великой на «Инии», нужно было ехать на причал возле парка «Волшебная гора».

Ежедневно совершается от четырёх до шести рейсов в двух направлениях: до Снетогорского монастыря и с выходом в Псковское озеро.