Стала известна дата финала конкурса литературного пространства Пскова

12:40, 05 ноября 2024, ПАИ

Финал городского конкурса литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов пройдёт 19 декабря в Псковском драмтеатре. Это событие станет одним из ключевых мероприятий проекта и соберёт участников и гостей для торжественной церемонии награждения победителей, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

«В рамках финального мероприятия победители конкурса получат не только печатные сборники лучших работ конкурса, но и всеобщее признание и хороший старт для дальнейшего развития в творчестве. Для создания торжественной атмосферы будет действовать официальный дресс-код, который подчеркнёт значимость и уникальность этого события», – отметили в городском молодёжном центре.

Регистрация и подробная программа гала-концерта будут объявлены организаторами позже. Актуальная информация о проекте публикуется в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/litpro_psk).

Проект реализуют при поддержке администрации Пскова благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».