Загоревшийся жилой дом тушат в Стругах Красных
Загоревшийся жилой дом тушат пожарные на улице Лагерной в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Помимо пожарных на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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