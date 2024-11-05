Загоревшийся жилой дом тушат в Стругах Красных

12:58, 05 ноября 2024, ПАИ

Загоревшийся жилой дом тушат пожарные на улице Лагерной в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Помимо пожарных на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.