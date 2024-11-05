69 детей-сирот в этом году получат новые квартиры в Пскове

13:33, 05 ноября 2024, ПАИ

Практически завершено строительство новых домов, в которых приобретены квартиры для детей-сирот. Новостройки находятся в новых микрорайонах Запсковья, в Борисовичах, Портянниково, Овсище. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В планах на этот год обеспечить жильём 69 псковичей из этой категории льготников. Часть квартир уже передана новым владельцам.

«Кроме того, заключены контракты на покупку квартир в строящихся домах, которые будем распределять в 2025 году. Эту работу ведём постоянно. Обеспечение детей-сирот жильём – одна из наших приоритетных задач», – подчеркнул Борис Елкин.