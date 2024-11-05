В Псковском районе мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности ребёнка
Мужчина в Псковском районе предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Следователи завершили расследование уголовного дела. Мужчина с января по июнь 2023 года совершал преступление против половой неприкосновенности в отношении семилетней девочки, которая была под опекой у его супруги.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – заключили в СУ СК.
В Псковском районе мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности ребёнка
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