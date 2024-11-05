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Общество

В Печорах участники проекта «Истоки. Школа» разработают сборник инициатив реконструкторов

В рамках проекта «Истоки» с 4 по 8 ноября в Печорах пройдёт заключительный в этом сезоне заезд «Мастера наследия». Заезд проводится в круглогодичном молодежном историко-культурном центре, сообщили в пресс-службе историко-культурного центра «Истоки».

«Заезд «Мастера наследия» – это площадка для объединения реконструкторов и создания новых профессиональных решений. В течение пяти дней участники будут работать над созданием уникального сборника», — сообщили в пресс-службе историко-культурного центра «Истоки».

В мероприятии примут участие реконструкторы из 35 регионов России, всего около 100 человек. Программа заезда разработана таким образом, чтобы участники могли сосредоточиться на ценностных ориентирах и смыслах, а не просто создавать тематические события.

По итогам программы будут выделены конкретные предложения и инициативы для сборника, который станет методическим материалом для начинающих специалистов и экспертов.

Помимо образовательной части, участников ждут экскурсии и культурно-просветительская программа, посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, возможность соприкоснуться с духовной составляющей и посетить исповедь и причастие.

«Я уверен, что каждый участник найдёт что-то полезное и вдохновляющее, что послужит основой для новых идей и проектов в области исторической реконструкции и сохранения нашего культурного наследия», — отметил председатель координационного совета «Росрекон» Алексей Новиков.

Отметим, на базе форума «Истоки» состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 8 июля 2023 года.

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