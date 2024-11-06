Три псковские многоэтажки остались без земли

08:58, 06 ноября 2024, ПАИ

Три псковские многоэтажки остались без земли, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Участок, на котором находятся дома – на улице Юбилейной в Пскове – арестован за долги застройщика. Из-за этого, жители домов 41, 41А и 39 на улице Юбилейной оказались в непонятной ситуации, рассказала местная жительница Наталья Григорьева. Она, как и другие, купила здесь жильё.

Выяснилось, что земля под многоэтажными домами арестована. Люди не могут оформить все положенные документы, а дальнейшая судьба 255 квартир неизвестна. Причина этой ситуации – долги застройщика компании «Спецстрой», сообщает телеканал.

«В первую очередь это за подключение к сетям электричества и газоснабжения. Во вторую очередь это поставщики строительных продукций, это проектные организации и это те организации, которые выдают лицензирование на строительство. Вся эта информация на сегодняшний день расположена на сайте арбитражного суда», – отметила Наталья Григорьева.

По словам жителей, компания задолжала 16 миллионов рублей. Из них около пяти миллионов рублей – долги энергетикам.

Местным жителям пришлось обратиться к приставам. Единственным имуществом застройщика остался участок в 60 соток, на котором стоят три жилых дома. Взыскать этот участок за долги попытались приставы, а суд им отказал. Один из вариантов, который обсуждается в документе суда – забрать за долги хотя бы часть участка территорию перед подъездами.

У застройщика нет денег, чтобы погасить долги, но никто не занимается имуществом учредителя, подчеркнула Наталья Григорьева.

«У него достаточно имущества, в том числе расположенного рядом здесь, на этой территории. Но никто не занимается учредителем. Не бывает так, что, построив три многоквартирных дома на такой сгущенной территории, никакого финансового дохода этот застройщик не поимел. С учетом того, что все квартиры проданы, все помещения тоже проданы, где-то арендуются», – добавила она.

Согласно опубликованным документам, организация «Спецстрой» зарегистрирована по адресу Юбилейная 45, однако там находится только управляющая компания «Новый мир». Её сотрудникам новый адрес спецстроя неизвестен. В суд по делу об участке на Юбилейной представитель застройщика также не явился.

Жители более двух сотен квартир уже направили заявление в прокуратуру, следственный комитет и администрацию Пскова.