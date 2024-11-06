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Общество

6 ноября часть псковичей смогут бесплатно попасть в Изборский музей

6 ноября некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Бесплатно попасть в музей смогут пенсионеры, лица, не достигшие восемнадцати лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, а также воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ.

«Предлагаем псковичам посетить выставку «Судьба на гравюре», которая заканчивает свою работу уже 8 ноября. Также советуем обратить внимание на наши временные выставки «Образу Твоему поклоняемся…», «С любовью из Изборска» и «Изборская синематека», которые работают в Доме купца Белянина. Почитать о каждой из них можно на сайте музея», – отметили в пресс-службе.

Для входа в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий его принадлежность к льготной категории.

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