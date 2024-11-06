Повышающие давление продукты назвал врач

12:27, 06 ноября 2024, ПАИ

К повышению артериального давления приводит избыточное потребление соли, а также продуктов с высоким содержанием соли, пишет РИА Новости со ссылкой на кардиолога Минздрава России, генерального директора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгения Шляхто.

Чтобы нейтрализовать воздействие на организм соли, нужно включить в рацион фрукты и овощи, богатые калием, сказал он и добавил, что чаще всего для снижения давления используют антигипертензивные препараты короткого действия.

Ранее другой врач рассказал, какие продукты помогают справиться с осенней хандрой.