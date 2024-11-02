Какие продукты помогут справиться с осенней хандрой

07:50, 02 ноября 2024, ПАИ

Какие продукты могут помочь справиться с осенней хандрой, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тэн. Об этом пишет РИА Новости.

Лосось, тунец, скумбрия и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Исследования показывают, что омега-3 могут улучшать настроение и снижать риск депрессии, так как они влияют на выработку серотонина – «гормона счастья», объяснила врач.

Повышенная утомляемость и раздражительность могут быть связаны с дефицитом магния. Полезные жирные кислоты и магний, важный для функционирования нервной системы, содержатся в грецких орехах, миндале, семенах льна и тыквенных семечках. Кроме того, орехи обеспечивают организм белком и полезными жирами, что помогает поддерживать уровень энергии и стабильный уровень сахара в крови, обратила внимание Зарема Тэн.

Темный шоколад с высоким содержанием какао не только вкусен, но и полезен для борьбы с хандрой, добавила она. По её словам, он способствует выработке эндорфинов – природных «гормонов удовольствия». Какао также содержит антиоксиданты, которые положительно влияют на состояние мозга, улучшая когнитивные функции и настроение.

Бананы также помогают справляться с осенними настроениями благодаря высокому содержанию витамина B6, который участвует в синтезе серотонина. Они богаты калием, необходимым для нормальной работы нервной системы, а натуральные сахара обеспечивают организм «быстрой» энергией. В сочетании с клетчаткой бананы помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, предотвращая резкие перепады настроения, пояснила специалист.

Продукты из цельного зерна, такие как овсянка, коричневый рис и киноа, содержат сложные углеводы, которые способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Они также являются источником триптофана – аминокислоты, из которой синтезируется серотонин. Постепенное высвобождение энергии из сложных углеводов помогает избежать усталости и сохранять бодрость в течение дня, обратила внимание Зарема Тэн.

Пробиотики, содержащиеся в йогурте и других кисломолочных продуктах, положительно влияют не только на пищеварение, но и на мозг. Исследования показывают, что здоровье кишечника связано с эмоциональным состоянием, и пробиотики могут помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение, заключила врач.

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