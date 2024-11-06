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Общество

Псковская область вошла в список 20 регионов – лидеров по сбору макулатуры в рамках нацпроекта

Более 33 тысяч кг макулатуры собрали жители Псковской области в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Регион занимает 19-ю строчку федерального рейтинга, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Экологическая инициатива организована и проводится в поддержку национального проекта.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», нужно зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно до 15 ноября.

Бумагу можно сдать в детских садах, школах, ссузах, вузах, колледжах, офисах компаний-участников и пунктах приема – в муниципальных образованиях они открыты в штабах «Мы вместе». Пункт приема макулатуры в Пскове располагается по адресу: улица Конная, д. 2 (Дом молодежи).

Точки сбора открыты и в ПсковГУ:

- пл. Ленина, 2, каб. 13;

- пл. Ленина, 2, каб. 217;

- пл. Ленина, 8, каб. 211;

- ул. Красноармейская, д. 1, напротив гардероба;

- ул. Льва Толстого, 4 (корпус 1), каб. 7;

- ул. Леона Поземского, 6, каб. 205.

«БумБатл» организован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, а также партнеров акции, включая крупные российские компании, общественные организации и волонтерские объединения.

Акция, в частности, проходит совместно с волонтерами Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», созданного по поручению президента РФ. В Псковской области представители движения проводят просветительские мероприятия с населением региона, в том числе рассказывают школьникам и студентам о важности сортировки мусора и использования в жизни вторсырья.

Участники получат сертификат, а также поборются за возможность поехать на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве.

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