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Спорт

Псковские тяжелоатлеты примут участие во всероссийских соревнованиях в Петербурге

Псковские тяжелоатлеты, воспитанники спортшколы «Надежда» примут участие во Всероссийских соревнованиях памяти В. Ф. Краевского среди мужчин и женщин. Состязания пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 22 ноября, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».

Псковские тяжелоатлеты примут участие во всероссийских соревнованиях в Петербурге. Фото: ПАИ

Соревнования пройдут на базе СШОР «Академии лёгкой атлетики» на Манежной площади. Псковскую область на этих состязаниях представят Кирилл Стыров и Алексей Козлов.

«На этом престижном турнире соберутся сильнейшие спортсмены, чтобы побороться за медали и установить новые рекорды», – отметили в спортшколе «Надежда».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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