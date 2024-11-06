Псковские тяжелоатлеты примут участие во всероссийских соревнованиях в Петербурге

13:29, 06 ноября 2024, ПАИ

Псковские тяжелоатлеты, воспитанники спортшколы «Надежда» примут участие во Всероссийских соревнованиях памяти В. Ф. Краевского среди мужчин и женщин. Состязания пройдут в Санкт-Петербурге с 18 по 22 ноября, сообщили ПАИ в спортшколе «Надежда».

Соревнования пройдут на базе СШОР «Академии лёгкой атлетики» на Манежной площади. Псковскую область на этих состязаниях представят Кирилл Стыров и Алексей Козлов.

«На этом престижном турнире соберутся сильнейшие спортсмены, чтобы побороться за медали и установить новые рекорды», – отметили в спортшколе «Надежда».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».