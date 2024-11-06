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Псковский ветеран СВО победил на открытом кубке ЦФО по жиму лёжа

Пскович, тренер клуба единоборств «Отечество» Камиль Ижболдин стал победителем открытого Кубка Центрального федерального округа по жиму лёжа, который прошёл в Москве 4 ноября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Пскович победил на открытом кубке ЦФО по жиму лёжа. Фото: клуб «Отечество»

В рамках Кубка ЦФО состоялись соревнования по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, приседаниям, жиму лёжа, жимовому двоеборью, народному жиму, военному жиму, русскому жиму, становой тяге, пауэрспорту и экстремальному подъёму на бицепс.

Камиль Ижболдин победил в весовой категории до 75 килограммов, подняв вес 105 килограммов. Пскович лишь недавно пополнил тренерский состав клуба «Отечество». Он является ветераном СВО, кавалером двух орденов Мужества. Ижболдин обучает детей боевому искусству самбо.

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