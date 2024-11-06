Поступления в бюджет Пскова выросли после создания в администрации нового отдела

15:02, 06 ноября 2024, ПАИ

Поступления в бюджет Пскова выросли после создания в администрации отдела претензионной исковой работы, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

«Год назад мы говорили о наших планах по созданию отдела претензионной исковой работы в целях увеличения поступлений денег в бюджет. Это удалось реализовать. 30 ноября 2023 года этот отдел мы создали. Сейчас там работает три человека», – отметил Андрей Ульянов.

По его словам, благодаря комплексной работе отдела поступления в бюджет города удалось увеличить.

«Если мы берём конец октября прошлого года, то общие поступления были 32 миллиона рублей и из них восемь миллионов в рамках претензионно-исковой работы. А по состоянию на этот октябрь цифра составила почти 39 миллионов рублей и из них 14 мы получили в рамках деятельности вновь сформированного отдела», – заключил гость студии.