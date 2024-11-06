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Экономика

На рынок рекламных конструкций Пскова выходят федеральные игроки

На рынок рекламных конструкций Пскова выходят федеральные компании, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 ноября.

Андрей Ульянов. Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Рынок меняется, растёт конкуренция. За 2023 год у нас было выдано 57 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а в этом году у нас уже 117», – отметил Андрей Ульянов.

По его словам, администрация стала жёстче следить за исполнением обязательств тех, кто арендует места для рекламы.

«Конкуренция – это вопрос для тех, кто осуществляет продажу у нас здесь, и теми, кто приходит со стороны. Не называя адресов на размещение, могу сказать, что по последнему конкурсу на размещение рекламных конструкций стоимость увеличилась в десять раз. Это конкурс: местные игроки делают своё ценовое предложение, а федеральные игроки его увеличивают, перебивают до десяти раз», – объяснил гость студии.

Разницу в цене могут потратить на социальные нужны города, уточнил он.

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