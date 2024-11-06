Полицейские накрыли в Псковской области ферму по выращиванию конопли

17:16, 06 ноября 2024, ПАИ

Жителя Стругокрасненского района, подозреваемого в культивировании и хранении наркотических средств, задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В двух теплицах на приусадебном участке подозреваемого в Стругокрасненском районе полицейские нашли и изъяли 56 кустов растений общей массой 37 килограммов 580 граммов. Исследования подтвердили, что это конопля, содержащая наркотическое вещество — тетрагидроканнабиол.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







Этот 46-летний мужчина утверждал, что на его территории нет ничего запрещенного. Однако при проверке жилого дома правоохранители нашли и изъяли две стеклянные банки из-под кофе объемом 0,5 литра и пластиковую бутылку объемом пять литров, которые были заполнены высушенными частями конопли общей массой 319,9 граммов.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отметим, что санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Проводится расследование.