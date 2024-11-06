Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Полицейские накрыли в Псковской области ферму по выращиванию конопли

Жителя Стругокрасненского района, подозреваемого в культивировании и хранении наркотических средств, задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковской области полицейские обнаружили в теплицах местного жителя коноплю. Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В двух теплицах на приусадебном участке подозреваемого в Стругокрасненском районе полицейские нашли и изъяли 56 кустов растений общей массой 37 килограммов 580 граммов. Исследования подтвердили, что это конопля, содержащая наркотическое вещество — тетрагидроканнабиол.

  • В Псковской области полицейские обнаружили в теплицах местного жителя коноплю
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области полицейские обнаружили в теплицах местного жителя коноплю
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области полицейские обнаружили в теплицах местного жителя коноплю
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковской области полицейские обнаружили в теплицах местного жителя коноплю
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Этот 46-летний мужчина утверждал, что на его территории нет ничего запрещенного. Однако при проверке жилого дома правоохранители нашли и изъяли две стеклянные банки из-под кофе объемом 0,5 литра и пластиковую бутылку объемом пять литров, которые были заполнены высушенными частями конопли общей массой 319,9 граммов.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 228 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отметим, что санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 ноября 2024

Полицейские накрыли в Псковской области ферму по выращиванию конопли
06 ноября 2024

55 человек погибло при пожарах в Псковской области за десять месяцев
06 ноября 2024

В Острове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре
06 ноября 2024

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Великолукском районе
06 ноября 2024

Массовые аварийные отключения воздушных ЛЭП произошли в Опочецком округе
06 ноября 2024

Ещё около 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников
05 ноября 2024

Тело пенсионера обнаружили при пожаре в Островском районе
05 ноября 2024

В Псковском районе мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности ребёнка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...