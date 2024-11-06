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В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе

​В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло первое очное занятие в агроклассе. Фото здесь и далее: районная газета «Призыв»

Совместный проект Минпросвещения России и Минсельхоза России по созданию в школах агроклассов реализуется в том числе и на базе Кузнецовской средней школы. Его основная задача – заинтересовать, увлечь ребёнка профессиями, связанными с сельским хозяйством.

«Мы хотим прежде всего познакомить ребят с азами будущей профессии, а там они уже сами будут решать, поступать к нам или нет. Но мы нацелены на то, чтобы молодёжь оставалась на селе, чтобы ребята приходили к нам в академию учиться», – комментирует заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин ВГСХА, координатор проекта Елена Гарская.

Координатор проекта Великолукская сельскохозяйственная академия подписала со школой соглашение, согласно которому в течение двух лет преподаватели академии будут проводить профориентационные мероприятия в 8-х классах, в следующем году – в 9-х классах.

Сегодня ребята позанимались математикой с Евгением Лаппо. Преподавательский состав будет меняться в зависимости от темы урока: например, в агроинженерии занятия на тему электричества будет проводить один преподаватель, а по механике – другой.

«В этой четверти мы планируем выехать в Великие Луки, чтобы посмотреть базу академии, чтобы там провели профориентационные занятия. Наша цель – показать ребятам, что и на селе можно зарабатывать, показать, на какие профессии большой спрос. Возможно, многие ребята выберут для поступления после 9-го класса колледж при сельхозакадемии в Великих Луках. А для тех, кто после двухгодичных занятий в агроклассе пойдёт в 10-й класс, будут предусмотрены отдельные часы профориентации. Кроме того, преподаватели готовы проводить подготовку к ГИА по физике, математике, биологии, химии», – отметил начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов.

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