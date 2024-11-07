Работающих подростков в России стало на 40% больше

07:53, 07 ноября 2024, ПАИ

Число работающих подростков от 15 до 17 лет выросло до 40% (до 87 тыс.) в 2023 году, стало известно из опубликованного доклада Минтруда о положении детей и семей, пишут «Известия».

В 2021 и 2022 годах работающих подростков было меньше – 61,6 тыс. Чаще всего подростки трудоустраиваются низкоквалифицированными работниками, а также трудятся в лесном и сельском хозяйстве.

Тенденция связана с нехваткой кадров на рынке труда, а также желанием подростков иметь карманные деньги, отмечается в документе.