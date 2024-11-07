В Пскове подвели итоги областного Кубка по быстрым шахматам

10:38, 07 ноября 2024, ПАИ

Турниры областного Кубка по быстрым шахматам в честь Дня народного единства прошли в Пскове, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Соревнования прошли в двух лигах – высшей и первой. В высшей лиге за победу боролись 14 ведущих шахматистов Псковской области. Победу одержал Александр Кульнев, который набрал восемь из девяти очков, не потерпев ни одного поражения. Второе место досталось Владимиру Никитенкову, а бронза у Ростислава Бобовкина. Также лучшим среди ветеранов признали Валерия Русова, а лучшей шахматисткой турнира стала Вероника Петрова.

В первой лиге среди 31 шахматиста лучшим стал Дмитрий Голубев, серебряная медаль у Матвея Данилова, а бронза у Александра Баранова – все призёры 2012-2013 годов рождения. Среди женщин сильнейшей оказалась Анна Лабусова, а среди ветеранов – Сергей Косаржевский.

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