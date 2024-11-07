Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Закрытие летнего сезона спортивного ориентирования в Псковской области пройдёт в середине ноября

Двумя стартами завершится летний сезон спортивного ориентирования в Псковской области. Забеги пройдут 10 и 17 ноября, сообщили ПАИ в СКО «Русь».

Закрытие летнего сезона спортивного ориентирования в Псковской области пройдёт в середине ноября. Фото: группа «Псков, ориентирование, фото» в соцсети «ВКонтакте»

10 ноября в деревне Бор-Бельково пройдут две дистанции – общий старт для детей и гандикап для взрослых спортсменов. 17 ноября в лесопарке Корытово в Пскове пройдёт двухэтапная эстафета «Выбери меня» и тренировочная дистанция «выбор» для ориентировщиков до 14 лет.

Также в честь закрытия сезона проходит традиционный конкурс на лучшую фотографию по ориентированию в 2024 году. Трёх лучших авторов наградят призами от СКО «Русь».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 ноября 2024

Закрытие летнего сезона спортивного ориентирования в Псковской области пройдёт в середине ноября
07 ноября 2024

Великолукский студент завоевал бронзу на первенстве мира по вольной борьбе
07 ноября 2024

В Пскове подвели итоги областного Кубка по быстрым шахматам
06 ноября 2024

Спортсмены Псковской области стали призёрами Кубка России по бадминтону для лиц с ПОДА
06 ноября 2024

Великолучанка стала призёром первенства России по самбо
06 ноября 2024

Спортсмены будущего: киберсоревнования, оружие и конкурс косплея
06 ноября 2024

Два футболиста Псковской области стали лауреатами Молодёжной и Юношеской футбольных лиг
06 ноября 2024

Большие электронные часы установили на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...