Закрытие летнего сезона спортивного ориентирования в Псковской области пройдёт в середине ноября

11:23, 07 ноября 2024, ПАИ

Двумя стартами завершится летний сезон спортивного ориентирования в Псковской области. Забеги пройдут 10 и 17 ноября, сообщили ПАИ в СКО «Русь».

10 ноября в деревне Бор-Бельково пройдут две дистанции – общий старт для детей и гандикап для взрослых спортсменов. 17 ноября в лесопарке Корытово в Пскове пройдёт двухэтапная эстафета «Выбери меня» и тренировочная дистанция «выбор» для ориентировщиков до 14 лет.

Также в честь закрытия сезона проходит традиционный конкурс на лучшую фотографию по ориентированию в 2024 году. Трёх лучших авторов наградят призами от СКО «Русь».

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