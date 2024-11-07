Жители Псковской области обогатили мошенников ещё на 2,5 млн рублей

11:18, 07 ноября 2024, ПАИ

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами жителей Пскова, Великих Лук, Пыталово и Себежского района. Жители региона перевели мошенникам около 2,5 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона под видом менеджеров, сотрудников банковской сферы и правоохранительных органов звонили неустановленные лица. Во время общения с собеседниками под предлогами предоставления дополнительного заработка в Сети, продления договора на оказание услуг связи ввели их в заблуждение и похитили их денежные средства.

Таким образом, после общения с мошенниками люди лишились в общей сложности около двух с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.