Вера Емельянова и Надежда Васильева участвуют в управленческой сессии госфонда «Защитники Отечества»

11:57, 07 ноября 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева принимают участие в управленческой сессии для руководителей филиалов государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Самаре обсуждают практики по поддержке участников СВО и их семей. Почти 90% обращений в фонд «Защитники Отечества» решаются, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Одна из основных тем сессии – социальная, психологическая и медицинская поддержка участников СВО и их семей. В рамках мероприятия отметили положительный опыт взаимодействия филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области с региональным правительством.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Задача фонда – помощь семьям погибших на СВО бойцов и ветеранам спецоперации.