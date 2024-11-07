Первый фестиваль садоводств пройдёт в Псковском районе

12:52, 07 ноября 2024, ПАИ

Первый муниципальный фестиваль среди садовых товариществ пройдёт в Псковском районе, сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Идею о проведении фестиваля обсудили на встрече с председателем Союза садоводов России по Псковской области Ириной Ерёмкиной. Мероприятие включили в план на 2025 год, и оно станет площадкой для общения садоводов, огородников и дачников, отметила Наталья Фёдорова. На встрече глава района также договорилась с Ириной Ерёмкиной о дальнейшем сотрудничестве в организации фестиваля.

Наталья Фёдорова также подчеркнула, что на территории Псковского района насчитывается более 100 СНТ.