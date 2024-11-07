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Культура

Опубликован очередной том издания «Псковский областной словарь с историческими данными»

Презентация 29-го тома издания «Псковский областной словарь с историческими данными» состоялась в Санкт-Петербурге. Это продолжающееся издание, над которым работают сотрудники межкафедрального словарного кабинета филологического факультета СПбГУ, Института лингвистических исследований РАН и сотрудники кафедры русского языка Псковского государственного университета, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Издание содержит данные о словах на букву «П» («пойти – поляшить»). Оно ориентировано на лингвистов разных специальностей, историков, этнографов, фольклористов, краеведов, культурологов.

«Новый выпуск Псковского областного словаря – продолжение совместной работы псковских и петербургских филологов. Примечательно, что он начинается со словарной статьи о глаголе «пойти», подготовленной профессором Ларисой Яковлевной Костючук, которая в течение долгих лет остаётся одним из самых вовлечённых в работу над этим уникальным изданием специалистов. Благодаря труду наших диалектологов можно понять, насколько интересны и многогранны псковские говоры. В настоящее время мы уже сдали материалы для следующих двух выпусков словаря», – отметила заведующая кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ Светлана Лукьянова.

Псковский областной словарь – словарь полного типа, в нём представлены все бытующие в крестьянской речи общерусские и диалектные слова. Это также первый исторический словарь русских народных говоров: в нём используются данные из псковских средневековых памятников письменности и документов XIII–XVIII веков.

Языковед Борис Ларин задумал этот масштабный проект как первый славянский областной словарь полного типа. Профессор описывал его как «региональный словарь на широком историческом фоне», подчеркивая новизну и значимость проекта для мирового языкознания.

Первый выпуск словаря вышел в свет в 1967 году. С 1967 по 2020 год было опубликовано 28 выпусков, описывающих свыше 70 тысяч слов. В настоящее время лексикографы межкафедрального словарного кабинета СПбГУ готовят к печати 30-й выпуск.

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