Маскировочные сети для участников СВО плетут в Себеже
Ветераны Себежской таможенной службы, студенты и преподаватели Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа плетут маскировочные сети для участников СВО, пишет газета «Призыв».
В общежитии колледжа есть специальное место для плетения сетей. Женщины режут материал и плетут сети до позднего вечера, чтобы помочь бойцам, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что маскировочные сети плетут волонтёры в Бежаницкой библиотеке.
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