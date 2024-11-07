Маскировочные сети для участников СВО плетут в Себеже

16:32, 07 ноября 2024, ПАИ

Ветераны Себежской таможенной службы, студенты и преподаватели Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа плетут маскировочные сети для участников СВО, пишет газета «Призыв».

В общежитии колледжа есть специальное место для плетения сетей. Женщины режут материал и плетут сети до позднего вечера, чтобы помочь бойцам, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что маскировочные сети плетут волонтёры в Бежаницкой библиотеке.