Маскировочные сети мастерят волонтёры в Бежаницкой центральной районной библиотеке

23:32, 06 ноября 2024, ПАИ

В Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой волонтёры мастерят маскировочные сети. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Большая часть волонтёров – постоянные читатели библиотеки, есть и дети. В библиотеке каждый день в рабочее время плетут маскировочные сети. Это была десятая по счёту сеть, сообщили в газете.

Ранее сообщалось, что маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района.