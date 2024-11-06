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Общество

Маскировочные сети мастерят волонтёры в Бежаницкой центральной районной библиотеке

В Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой волонтёры мастерят маскировочные сети. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Маскировочные сети мастерят волонтёры в Бежаницкой центральной районной библиотеке. Фото: Бежаницкая центральная районная библиотека имени А. П. Философовой

Большая часть волонтёров – постоянные читатели библиотеки, есть и дети. В библиотеке каждый день в рабочее время плетут маскировочные сети. Это была десятая по счёту сеть, сообщили в газете.

Ранее сообщалось, что маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района.

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