Маскировочные сети мастерят волонтёры в Бежаницкой центральной районной библиотеке
В Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой волонтёры мастерят маскировочные сети. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Большая часть волонтёров – постоянные читатели библиотеки, есть и дети. В библиотеке каждый день в рабочее время плетут маскировочные сети. Это была десятая по счёту сеть, сообщили в газете.
Ранее сообщалось, что маскировочные сети для бойцов СВО плетут жители Себежского района.
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