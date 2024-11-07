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Псковских журналистов, фотографов и дизайнеров приглашают на конкурс в сфере АПК

«Серебряный Лучник – Агро» – первая специализированная премия в области коммуникаций в агропромышленном комплексе России. Цель отдельного конкурса – собрать лучшие кейсы отрасли и показать через искусство и коллаборацию с креативным сообществом: работать в сельском хозяйстве сегодня не менее перспективно, чем быть IT-специалистом.

Псковских журналистов, фотографов и дизайнеров приглашают на конкурс в сфере АПК. Фото предоставлено Псковским филиалом Россельхозбанка

Работы можно будет подать по четырём направлениям: коммуникационные проекты, медиапроекты в СМИ, студенческие коммуникационные проекты и фотоконкурс.

На конкурс принимают кейсы самого широкого профиля от агротуризма, гастрономии, ресторанного бизнеса или ритейла до производства специальной сельскохозяйственной техники, переработки продукции и производства удобрений. По направлению медиа-проекты рассматриваются как отдельные спецпроекты в СМИ, так и блоги о сельской жизни и отдельные публикации о сельском хозяйстве.

Отдельной строкой идет номинация фотоконкурс. Сегодня большой проблемой является отсутствие в публичном поле фотографий, отражающих динамичное развитие отрасли, показывающих молодых успешных фермеров и прогрессивные технологичные предприятия. Конкурс поможет сформировать современный фотобанк сельскохозяйственного сектора, отметили организаторы.

«Мы приглашаем псковских журналистов, блогеров, фотографов, всех творческих и инициативных людей, в том числе студентов, принять участие в конкурсе. Такие проекты важны для продвижения сельского хозяйства, как инновационной отрасли, перспективной для молодежи. В Псковской области достаточно примеров успешных современных предприятий АПК и фермерских хозяйств, активно развивается гастробизнес и агротуризм, поэтому есть хорошие возможности для творчества, креатива, создания совместных коммуникативных и медиа проектов», – сообщила директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко.

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