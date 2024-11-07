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Общество

Елена Даньшова о работе в ПАСЗР: У нас очень тесное взаимное сотрудничество

Личным опытом работы в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России поделилась заместитель председателя комитета по труду социальной политике Елена Даньшова – депутат принимает участие в 66-й Конференции ПАСЗР, которая проходит 7-8 ноября в Вологодской области. Перед началом парламентского форума также состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по высшей школе и образованию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«В этом комитете я работаю уже несколько лет. Здесь я нашла не только коллег, но и друзей. Общих тем для обсуждения всегда много. Прежде всего, это вопросы кадрового обеспечения, межведомственного взаимодействия – важно, чтобы образование не оставалось в стороне от других сфер. Мы с коллегами общаемся не только на официальных встречах, но можем просто созвониться в любое время, задать вопрос, обсудить проблему. У нас очень тесное взаимное сотрудничество».

Елена Даньшова отметила, что общение с коллегами из других регионов помогает находить решения актуальных проблем через обмен опытом.

«Сегодня на заседании нашего комитета мы поднимали вопрос нехватки специалистов в разных отраслях - на примере работы Череповецкого технологического колледжа в сотрудничестве с предприятием «ФосАгро» мы увидели не просто выстроенную систему, а целую идеологию работы, которая ведётся уже более 20 лет. Практически 100% выпускников приходят работать на предприятие. Эта система действительно работает. Тот бесценный опыт, который мы приобретаем, мы потом стараемся затем нести в свои регионы», - рассказала Елена Даньшова.

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