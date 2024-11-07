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Экономика

Потребительские цены выросли в Псковской области на 5,2%

Потребительские цены на товары и услуги выросли в Псковской области в сентябре на 5,2 %, а в целом по России – на 5,8 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Лидирующую позицию по подорожанию заняли цены и тарифы на услуги, они увеличились на 10,5 %. Второе место занял ценник на непродовольственные товары, его прирост составил 3,8 %. Продовольственные товары подорожали на 3,2 %.

Касаемо производителей, цены изготовителей промышленных товаров выросли в наибольшей степени, а конкретно – на 7,9 % в сентябре 2024 года, по сравнению с декабрём прошлого года. Цены на затраты и услуги инвестиционного назначения – на 4,4 %. Уменьшение на 2,4 % показали тарифы на перевозку грузов автомобилями. Цены производителей сельскохозяйственной продукции снизились на 0,5 %.

Напомним, что в Псковстате также назвали самые подорожавшие продукты с 21 по 28 октября в Псковской области. Больше всего подорожала сметана, её стоимость выросла на 4,34 %.

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