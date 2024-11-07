Подрядчик приступил к капремонту моста через реку Пенная на дороге Остров - Новоржев

17:46, 07 ноября 2024, ПАИ

В деревне Шмойлы Островского района открыто рабочее движение автотранспорта по временному объезду через реку Пенная. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Теперь подрядчик сможет приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту основного моста, расположенного на пятом километре автомобильной дороги Остров - Новоржев.

Капремонт моста ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый мост протяженностью 30,1 п.м будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряженных балок.

Также будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 213 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – август 2025 года.