Подрядчик приступил к капремонту моста через реку Пенная на дороге Остров - Новоржев
В деревне Шмойлы Островского района открыто рабочее движение автотранспорта по временному объезду через реку Пенная. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Теперь подрядчик сможет приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту основного моста, расположенного на пятом километре автомобильной дороги Остров - Новоржев.
Капремонт моста ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый мост протяженностью 30,1 п.м будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряженных балок.
Также будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.
На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 213 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – август 2025 года.
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