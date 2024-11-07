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Общество

Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно

Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно. Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Шауркина

Подрядчик приступил к выполнению муниципального контракта на ремонт улицы Коммунистической, на участке от улицы Ленина до Мельничного переулка.

Работы рассчитаны на два года. Часть из них будет выполнена в текущем году, отметил Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском районе завершаются работы в парке «Лукоморье».

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