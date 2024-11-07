Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно

20:43, 07 ноября 2024, ПАИ

Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно. Об этом сообщил глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подрядчик приступил к выполнению муниципального контракта на ремонт улицы Коммунистической, на участке от улицы Ленина до Мельничного переулка.

Работы рассчитаны на два года. Часть из них будет выполнена в текущем году, отметил Михаил Шауркин.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском районе завершаются работы в парке «Лукоморье».