В Псковском перинатальном центре появилась новая услуга

08:20, 08 ноября 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр предлагает новую услугу - сопровождение сервисных родов фото- и видеосъёмкой, сообщается в группе межучреждения «ВКонтакте».

«Съемка ведется опытными профессионалами, которые знают, как запечатлеть самые важные, эмоциональные и трогательные кадры. Мы рады предложить эту новую услугу и готовы записать вас уже сегодня на комфортные сервисные роды с фото и видеосъёмкой», - анонсировали в перинатальном центре



Подробности можно получить по телефону: 8 905 295 59 22.