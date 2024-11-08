В Псковском перинатальном центре появилась новая услуга
Псковский клинический перинатальный центр предлагает новую услугу - сопровождение сервисных родов фото- и видеосъёмкой, сообщается в группе межучреждения «ВКонтакте».
«Съемка ведется опытными профессионалами, которые знают, как запечатлеть самые важные, эмоциональные и трогательные кадры. Мы рады предложить эту новую услугу и готовы записать вас уже сегодня на комфортные сервисные роды с фото и видеосъёмкой», - анонсировали в перинатальном центре
Подробности можно получить по телефону: 8 905 295 59 22.
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