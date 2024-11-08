Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом

08:32, 08 ноября 2024, ПАИ

Россияне, занимающиеся спортом, вернут себе в этом году не менее 8 млрд рублей с помощью налогового вычета, пишет газета «Известия».

По сравнению с прошлым годом число граждан, решивших воспользоваться такой льготой, выросло на 70%, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

«С 2024 года один налогоплательщик ежегодно может получать до 19,5 тыс. рублей в виде налогового вычета за приобретенные услуги в физкультурно-оздоровительных организациях, а процесс подачи заявления серьезно упростился. В результате на 70% выросло количество таких обращений, а сумма, заявленная к возврату за неполный 2024 год, уже достигла 8 млрд рублей», — рассказал Михаил Дегтярев.

По его словам, количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, стабильно растет: если в 2022 году их было 70 млн, то в нынешнем уже более 76 млн. Чтобы увеличить и эту цифру, министерство реализует комплекс мер по вовлечению населения в регулярные занятия спортом.

«Ежегодно в малых городах и селах возводится более 350 объектов спортивной инфраструктуры шаговой доступности. При этом мы ищем способы снижать расходы граждан на занятия спортом, в частности, на участие детей в соревнованиях. А также совершенствуем законодательные меры поддержки, в том числе возможность вернуть часть расходов на тренировки за счет компенсационных механизмов», — добавил Михаил Дегтярев.