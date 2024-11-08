Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне вернут себе 8 млрд рублей налогового вычета за занятия спортом

Россияне, занимающиеся спортом, вернут себе в этом году не менее 8 млрд рублей с помощью налогового вычета, пишет газета «Известия».

По сравнению с прошлым годом число граждан, решивших воспользоваться такой льготой, выросло на 70%, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

«С 2024 года один налогоплательщик ежегодно может получать до 19,5 тыс. рублей в виде налогового вычета за приобретенные услуги в физкультурно-оздоровительных организациях, а процесс подачи заявления серьезно упростился. В результате на 70% выросло количество таких обращений, а сумма, заявленная к возврату за неполный 2024 год, уже достигла 8 млрд рублей», — рассказал Михаил Дегтярев.

По его словам, количество россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, стабильно растет: если в 2022 году их было 70 млн, то в нынешнем уже более 76 млн. Чтобы увеличить и эту цифру, министерство реализует комплекс мер по вовлечению населения в регулярные занятия спортом.

«Ежегодно в малых городах и селах возводится более 350 объектов спортивной инфраструктуры шаговой доступности. При этом мы ищем способы снижать расходы граждан на занятия спортом, в частности, на участие детей в соревнованиях. А также совершенствуем законодательные меры поддержки, в том числе возможность вернуть часть расходов на тренировки за счет компенсационных механизмов», — добавил Михаил Дегтярев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 ноября 2024

В Псковском перинатальном центре появилась новая услуга
07 ноября 2024

Паспорта готовности получили 30 из 37 теплоснабжающих организаций Псковской области
07 ноября 2024

День казачьей культуры пройдёт в Пскове
07 ноября 2024

Очередной этап работ завершили реставраторы в храме Вознесения Господня в Порховском районе
07 ноября 2024

Илианна Петрова впервые вошла в топ-15 медиарейтинга «Псковской правды»
07 ноября 2024

Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обсудили в администрации Невельского округа
07 ноября 2024

Виталий Рахманов возглавил топ-15 медиарейтинга руководителей органов областной исполнительной власти
07 ноября 2024

Ремонт улицы Коммунистической начался в Дно

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...