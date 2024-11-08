Память погибших сотрудников внутренних дел почтили в Пскове

09:36, 08 ноября 2024, ПАИ

Церемония возложения цветов прошла у мемориала Сотрудникам органов внутренних дел Псковской области в пятницу, 8 ноября. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Цветы и гирлянды возложили начальник регионального управления Алексей Овсянников, члены общественной коллегии УМВД России по Псковской области, слушатели профподготовки, курсанты, а также начальники подразделения аппарата управления УМВД.

«Сегодня. 8 ноября, руководитель управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников провел траурный митинг, на котором обозначил, что в книге памяти сотрудник органов внутренних дел Псковской области числится 120 фамилий», – отметил полковник полиции и заместитель начальника управления МВД России по Псковской области Сергей Ощулов.

Добавим, что возложение приурочено ко Дню памяти погибших сотрудников внутренних дел при исполнении служебных обязанностей.