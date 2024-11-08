Глава Пскова: Ремонтирующий школу №2 подрядчик продолжает срывать сроки

11:30, 08 ноября 2024, ПАИ

Программа капитального ремонта школ 2024 года подходит к своему завершению, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

На одном из объектов этого года – школе №23 – запланированные работы полностью завершены. За последний месяц устранены все недоделки, а также проведены дополнительные работы за счет городского бюджета. В помещениях идёт уборка, расстановка мебели и учебных пособий. 11 ноября учащиеся приступят к занятиям в обычном режиме.

«Со школой №2 ситуация более сложная, признал Борис Елкин. - Подрядчик уже не первый раз срывает сроки. Однако идти у него на поводу и принимать некачественные работы мы не намерены. Совместно с прокуратурой на объекте организован ежедневный контроль. Благодаря усилиям прокуратуры вынесено судебное решение о наложении штрафных санкций на руководителя подрядной организации. Претензионная работа продолжается».

Борис Елкин поблагодарил родителей школьников за конструктивный диалог. «Несмотря на все трудности, они с пониманием реагируют на ситуацию и поддерживают позицию администрации», - отметил глава Пскова.

«Федеральная программа капремонта – очень ценная для города возможность обновить наши учебные заведения. И главным её итогом должна стать именно качественная реновация школ», - подытожил Борис Елкин.