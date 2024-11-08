Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

12:30, 08 ноября 2024, ПАИ

Самые подорожавшие продукты с 28 октября по 5 ноября в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Наиболее всего подорожали овощи. Так, свежие огурцы выросли в цене на 8,24 %, репчатый лук – на 7,35 %, белокочанная свежая капуста – на 5,97 %, картофель – на 5,82 %, столовая свёкла – на 4,84 %, свежие помидоры – на 4,39 % и морковь – на 2,97 %.

Напомним, что в общем и целом цены на продовольственные товары подорожали на 3,2 %.