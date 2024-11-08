Более 200 специалистов из разных регионов России собрались на всероссийском семинаре в Пскове

12:57, 08 ноября 2024, ПАИ

Всероссийский семинар-совещание «Организация образования и комплексного сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными нарушениями развития» проходит в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Своё обращение к участникам направила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Вопросы комплексного сопровождения людей с глубокими множественными нарушениями интеллектуального развития, обучающихся по особым программам, входят в повестку самых важных и надёжных мероприятий для системы образования всех наших органов исполнительной власти. На протяжении многих лет в Псковской области создавалась и развивалась система органов комплексного сопровождения. Начиная с 1993 года, с появления Центра лечебной педагогики и до современного Центра амбулаторного специального сопровождения людей с такими нарушениями, создавалась система, включающая в себя различные образовательные организации, учреждения социальной защиты», – отметила Вера Емельянова.

Сегодня в Псковской области действует и развивается федеральный ресурсный центр на базе Псковского государственного университета и Центра лечебной педагогики, уточнила она.

«Созданная система позволяет сегодня жить и развиваться тем людям, у которых есть особенности. Я желаю всем участникам сегодняшней встречи успешной работы, приобретения нового уникального опыта, обмена мнением и решения тех задач, которые ещё на сегодняшний день останутся нерешенными», – заключила первый вице-губернатор.

Также своё видеообращение участникам направила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

«Хочется сказать огромные слова благодарности вам за то, что вы обсуждаете такой важный вопрос. Мы понимаем, что наша задача и цель – реализация потенциала каждого человека и развитие его талантов. Безусловно, мы должны создать условия для каждого ребёнка и дать возможность каждому. Мы понимаем, что есть вопросы и диагностики, и правильного подбора программ, и вопросы тьюторства. Наша задача – помочь ребятам дойти и до университетов и получить образование. Мы должны делать всё возможное, чтобы они могли развиваться», – подчеркнула она.

Добавим, что на площадке собралось более 200 специалистов из разных регионов России. Мероприятие проходит в течение двух дней – 7 и 8 ноября. Цель семинара-совещания – обсуждение предложений для повышения качества доступного образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными нарушениями развития.