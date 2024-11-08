Дистанционное обучение в Пскове заканчивается

14:09, 08 ноября 2024, ПАИ

Дистанционное обучение в Пскове завершается. Все учащиеся приступят к занятиям в очном режиме с понедельника, 11 ноября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Требования Роспотребнадзора по разобщению школьных коллективов на протяжении трёх недель выполнены. Принятые меры позволили предотвратить резкий рост заболеваемости, что, в свою очередь, дало возможность системе здравоохранения справиться с наплывом заболевших», – написал он.

По его словам, на сегодняшний день предпосылок для продления дистанционного обучения нет. «В соответствии с письмом Роспотребнадзора дети могут вернуться к учебному процессу в очном формате при условии соблюдения так называемого входного фильтра», – заключил глава города.