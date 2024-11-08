Псковский губернатор обсудил с руководством «Мегафона» в СЗФО реализацию совместных проектов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с управляющим директором по развитию национальных проектов ПАО «Мегафон» на территории Северо-Запада Натальей Сибиревой. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Мегафон» является давним стратегическим партнёром Псковской области. Очень много совместных проектов реализовано, отметил губернатор. Так, при поддержке «Мегафона» строится автоматический пункт весогабаритного контроля на дороге Изборск – Палкино – Остров в Палкинском районе.
Помимо этого, стороны обсудили результаты тестирования на пассажирских автобусах комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. «Мы привезли сюда два комплекса и определили участок на дороге – автобус тестировали по определённому маршруту в течение девяти часов. За этот период он принёс 500 тысяч рублей в региональный бюджет», – подчеркнула Наталья Сибирева и добавила, что на данный момент комплекс полностью готов и его увезли в Кострому. В Псковской области в комплексах пока не нуждаются.
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