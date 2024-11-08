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Экономика

Пять самых подешевевших продуктов назвали в Псковской области

Пять самых подешевевших с 28 октября по 5 ноября продуктов в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, сосиски и сардельки подешевели на 3,58 %, сахарный песок – на 2,89 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,47 %, крупа гречневая ядрица – на 1,46 %, чай чёрный байховый – на 1,22 %.

Добавим, что в Псковстате назвали самые подорожавшие с 28 октября по 5 ноября продукты в Псковской области.

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