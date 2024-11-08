Региональный форум «Как предпринимателю стать заметным» проходит в Пскове

16:44, 08 ноября 2024, ПАИ

Региональный форум «Как предпринимателю стать заметным» проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 8 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

На пленарной сессии «Взаимодействие, партнёрство, признание» спикеры рассказали участникам форума о том, почему важно проявлять себя и зачем сотрудничать с государством.

Взаимодействовать с властью можно и нужно разными путями. «Многие думают, что бизнес – это как капсула, в которой мы живём. Это ошибочное явление. Нужно двигаться в разных направлениях. Предприниматель всегда живёт в определённой среде, и если мы можем этой средой управлять, то надо двигаться вперёд, расти и давать пользу не только себе, но и социуму», – сказал депутат Псковской городской Думы, руководитель группы компаний «Скорпион» и вице-председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Юрий Бурлин.

Одним из преимуществ взаимодействия предпринимателя и власти является то, что государство – крупнейший заказчик, и оно имеет большое количество запросов. «Бизнес, зная запросы государства, может для себя определить вектор развития», – дополнил депутат.

Важно показывать себя и свой продукт, потому что власть на сегодняшний день заинтересована во взаимодействии с предпринимателями. «Большой процент экономики внутри государства делает малый бизнес, и в критических ситуациях государство всегда может на него положиться», – отметил председатель Псковского регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.