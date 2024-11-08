Уголовное дело возбудили по факту ножевого ранения пенсионера в Великих Луках
Уголовное дело возбудили по факту ножевого ранения пенсионера в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, 64-летний мужчина получил ножевое ранение от неизвестного на улице Некрасова вечером 7 ноября. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Полиция ведёт поиск лица, причастного к совершению преступления.
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