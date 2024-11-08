Важность идеологической работы с молодёжью отметил Михаил Васильев

19:56, 08 ноября 2024, ПАИ

Важность идеологической работы с молодёжью отметил председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

В молодёжной политике, образовании, кинематографе необходимо формировать чёткий образ позитивного и счастливого взрослого человека и семьи, к которому хочется стремиться и соответствовать ему, подчеркнул Михаил Васильев. «Ведь чтобы строить сильное государство, как минимум нужно формировать образы, решающие проблемы демографии, воспитывающие человека труда, закладывающие логику идеалов, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях, на основе понятных образов», – отметил руководитель «Команды 2018».

При достаточно весомых вложениях в инфраструктуру молодёжной политики в стране идеологическая работа с молодым поколением пока не достигла необходимых результатов, заметил Михаил Васильев. По его мнению, помочь в решении вопроса может формирование и масштабирование проектов с философским и идеологическим контекстом.

«В Псковской области, а затем и по всей стране среди волонтёрского сообщества наша команда проверила гипотезу о том, насколько традиционные духовно-нравственные ценности, указанные в том числе в 809-м указе президента России, соответствуют тем, что сама молодёжь считает своими ценностями. Результат в целом позитивный, что наводит на мысль, что не всё потеряно», – рассказал Михаил Васильев.

Однако молодёжь не всегда может однозначно интерпретировать и понять, как применять в своей жизни ту или иную ценность, заметил эксперт. «И в этом задача субъектов молодёжной политики – создать условия, чтобы массово «поштурмить» эти смыслы, не только на форумах», – уточнил руководитель «Команды 2018».

Отметим, что Всемирный день молодёжи ежегодно отмечают 10 ноября. В России молодёжь – это граждане от 14 до 35 лет. По данным Росстата, численность россиян такого возраста составляет 38 миллионов человек.