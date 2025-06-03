Александру Котову передали флаг, побывавший в освобождённых в ходе СВО городах

15:09, 03 июня 2025, ПАИ

Флаг Псковского областного Собрания депутатов с позывными и подписями бойцов 76-й дивизии ВДВ, который побывал в Горловке, Дебальцево, Макеевке, Луганске и других городах, освобождённых в ходе специальной военной операции, передал спикеру Александру Котову депутат Антон Минаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Антон Минаков поблагодарил председателя Собрания за помощь в организации поездки в зону СВО, в результате которой на фронт доставили посылки для военнослужащих.

«Этот флаг будет храниться в Псковском областном Собрании депутатов, потому что все мы делаем одно общее дело. Мы с вами поддерживаем и будем поддерживать наших бойцов до самой победы», – сказал спикер областного Собрания.