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Общество

Александру Котову передали флаг, побывавший в освобождённых в ходе СВО городах

Флаг Псковского областного Собрания депутатов с позывными и подписями бойцов 76-й дивизии ВДВ, который побывал в Горловке, Дебальцево, Макеевке, Луганске и других городах, освобождённых в ходе специальной военной операции, передал спикеру Александру Котову депутат Антон Минаков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Антон Минаков поблагодарил председателя Собрания за помощь в организации поездки в зону СВО, в результате которой на фронт доставили посылки для военнослужащих.

«Этот флаг будет храниться в Псковском областном Собрании депутатов, потому что все мы делаем одно общее дело. Мы с вами поддерживаем и будем поддерживать наших бойцов до самой победы», – сказал спикер областного Собрания.

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