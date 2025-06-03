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Более десяти тысяч граждан обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества»

Более десяти тысяч граждан обратились за помощью в Псковский региональный филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» за два года, рассказала руководитель филиала фонда Надежда Васильева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

«Это абсолютно разные люди: сами ветераны специальной военной операции, члены семей погибших бойцов, участники специальной военной операции, их родные и близкие», – подчеркнула гостья студии.

Она отметила, что поступило более 26 тысяч обращений.

«Сегодня мы с большой гордостью можем сказать, что 99 % из них решены положительно. Это огромная работа. В настоящее время из тех обращений, которые поступали раньше, у нас всего 116 находится в работе», – уточнила Надежда Васильева.

Напомним, что 1 июня фонд «Защитники Отечества» отпраздновал двухлетие.

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