Звание Героя Труда присвоено Александру Проханову

15:56, 03 июня 2025, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю, публицисту, философу Александру Проханову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовых актов.

Проханов родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси в семье учёного-биолога. Окончил Московский авиационный институт, но позже посвятил себя литературной деятельности. Как писатель заявил о себе в 1970-е годы. Автор более 50 книг, в частности, таких как «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Активно участвует в общественной жизни, выступая с позиций традиционных ценностей. Лауреат литературных премий, включая премию имени Льва Толстого и «Национальный бестселлер».

Напомним, что Проханов является также председателем Изборского клуба, созданного группой российских политиков, мыслителей и общественных деятелей государственно-патриотической направленности в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия Изборска.