Звание Героя Труда присвоено Александру Проханову
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю, публицисту, философу Александру Проханову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовых актов.
Проханов родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси в семье учёного-биолога. Окончил Московский авиационный институт, но позже посвятил себя литературной деятельности. Как писатель заявил о себе в 1970-е годы. Автор более 50 книг, в частности, таких как «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Активно участвует в общественной жизни, выступая с позиций традиционных ценностей. Лауреат литературных премий, включая премию имени Льва Толстого и «Национальный бестселлер».
Напомним, что Проханов является также председателем Изборского клуба, созданного группой российских политиков, мыслителей и общественных деятелей государственно-патриотической направленности в сентябре 2012 года во время празднования 1150-летия Изборска.
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