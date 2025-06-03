Монтаж балок пролётного строения завершили на мосту через реку Полонку

15:47, 03 июня 2025, ПАИ

Монтаж балок пролётного строения завершили на мосту через реку Полонку, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на четвёртом километре дороги Порхов – Дно.

В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции, монтажу мостового полотна, укладке асфальтобетонного покрытия, установке барьерного и перильного ограждения, а также укреплению откосов насыпи.

Стоимость проекта составляет 163 миллиона рублей. Завершить строительство планируется в июне 2026 года, уточнили в профильном комитете.