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Общество

Монтаж балок пролётного строения завершили на мосту через реку Полонку

Монтаж балок пролётного строения завершили на мосту через реку Полонку, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на четвёртом километре дороги Порхов – Дно.

В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции, монтажу мостового полотна, укладке асфальтобетонного покрытия, установке барьерного и перильного ограждения, а также укреплению откосов насыпи.

Стоимость проекта составляет 163 миллиона рублей. Завершить строительство планируется в июне 2026 года, уточнили в профильном комитете.

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