Жить в Псковской области стало намного безопаснее – Алексей Овсянников

11:35, 11 ноября 2024, ПАИ

Жить в Псковской области стало намного безопаснее, заявил начальник регионального УМВД России генерал-майор полиции Алексей Овсянников на торжественном мероприятии, посвящённом Дню сотрудников органов внутренних дел России, передаёт корреспондент ПАИ.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников УМВД России по Псковской области и грамотному проведению профилактической работы среди населения достигнуты успехи и порядок в направлении служебной деятельности, снизилось количество краж, угонов, грабежей, разбойных нападений, число преступлений, совершённых в общественных местах», – отметил Алексей Овсянников и подчеркнул, что жить в Псковской области стало намного безопаснее.

С приветственным словом и поздравлениями к сотрудникам полиции от имени Псковского областного Собрания депутатов обратился вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.

«Лучшие профессиональные традиции, заложенные ветеранами ведомства, сегодня передаются молодым сотрудникам. Этот бесценный опыт должен стать важным ориентиром для новых поколений полицейских», – отметил в своём выступлении депутат.